Thoralf Thormann* arbeitete seit Jahren bei einem Paketdienst als Be- und Entlader. Er reinigt außerdem in der Nachtschicht die Fahrzeuge seines Unternehmens mit Desinfektionsmittel. Sein privates Auto darf er in der Nähe des Arbeitsplatzes abstellen. Bei einer Stichproben-Kontrolle nach der Nachtschicht findet der Werkschutz im Kofferraum des Mitarbeiters einen Liter Desinfektionsmittel in einer noch geschlossenen Flasche. Der Wert beträgt derzeit 40 Euro. Das Unternehmen kündigt seinem Mitarbeiter fristlos. Doch der wehrt sich: Er habe das Mittel nur für sich und die Kollegen verwenden wollen. Bei der Ausfahrt habe er an die Flasche im Kofferraum nicht mehr gedacht.