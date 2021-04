Im zweiten Fall geht es um die umstrittene Organisation Scientology. Herbert Hermann hat als Mitarbeiter der Luftsicherheit Zugang zu sensiblen Bereichen des Airports. Eines Tages wird die Luftsicherheitsbehörde auf ihn aufmerksam. Der Mann ist nämlich Mitglied der vom Verfassungsschutz beobachteten Scientologen. Daraufhin wird Herbert Hermann die Bescheinigung für die Zuverlässigkeit entzogen. Damit kann er nicht länger in der Luftsicherheit arbeiten. Doch der Mann setzt sich gegen diese Entscheidung zur Wehr. Er klagt am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim.