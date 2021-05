Volker Vollbach* ist Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Er ist mit der Zahlung des Hausgeldes in Rückstand geraten. In der Eigentümerversammlung teilt der Hausverwalter nun nicht nur die Höhe des Rückstandes mit, sondern auch den Namen des Eigentümers. Dagegen wehrt sich Herr Vollbach. Er will, dass der Verwalter nicht ohne seine Zustimmung eine Saldenliste an die anderen Eigentümer schickt, wenn daraus sein Name hervorgeht. Am zuständigen Amtsgericht war man seiner Meinung.