Vor Gerichten in ganz Deutschland geht es immer wieder um die Frage: Dürfen langjährige Mieterinnen und Mieter auch kurz vor ihrem Lebensende gekündigt werden? In einem langwierigen Rechtsstreit hatte eine Vermieterin das Mietverhältnis im Jahr 2015 wegen Eigenbedarfs gekündigt. Die Mieterin und ihr mittlerweile verstorbener Ehemann hatten seit 24 Jahren in der Wohnung gewohnt und Einspruch gegen die Kündigung eingelegt. Sie verwiesen auf ihr hohes Alter, die schlechte Gesundheit, das lange Wohnen am Wohnort und ihr weniges Geld. Der Bundesgerichtshof hatte dem Einspruch bereits teilweise Recht gegeben und an das Berliner Landgericht zurück verwiesen.