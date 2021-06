In der Corona-Pandemie müssen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Barbara Bahlke* ist eine von ihnen – sie arbeitet als Verkaufshilfe in der Systemgastronomie. Sie ist in einer Drei-Tage-Woche in Teilzeit tätig. Pro Jahr stehen ihr damit 14 Arbeitstage Urlaub zu. Im Jahr 2020 war sie allerdings drei Monate lang in Kurzarbeit. Frau Bahlkes Meinung nach hat dies keinen Einfluss auf ihre Urlaubsansprüche. Die Kurzarbeit erfolge ja nicht auf ihren Wunsch, sondern sei im Interesse des Arbeitgebers. Von Freizeit könne keine Rede sein – immer wieder müsse sie sich melden, denn die Kurzarbeit könne ja jederzeit vorzeitig beendet werden. Die freie Zeit könne nicht geplant werden. Für 2020 stünde ihr deshalb der ungekürzte Urlaub zu.