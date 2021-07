Bundessozialgericht Kassel (Az. B 4 AS 76/20 R)

Im zweiten Fall geht es um Wohnkosten für eine Hartz-IV-Empfängerin. Kerstin Kerschboom* bezieht Arbeitslosengeld II und muss nun umziehen. Sie findet eine Wohnung in angemessener Größe und zum angemessenen Preis. Allerdings verlangt der Vermieter vertraglich, dass die Frau zum Einzug auch eine Haftpflichtversicherung abschließt. Dafür würden zusätzliche Kosten über 4,10 Euro monatlich entstehen. Kerstin Kerschboom möchte, dass das Jobcenter diese Kosten übernimmt. Doch dort lehnt man ab. Die Versicherung sei für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Mietsache nicht erforderlich, heißt es zur Begründung. Außerdem gehe der Versicherungsumfang weit über Schäden an der Wohnung hinaus. Muss das Jobcenter die mietvertraglich geforderte Haftpflichtversicherung also nicht zahlen?