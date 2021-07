Am Oberlandesgericht Köln erging folgendes Urteil: Weil die Messe wegen Corona abgesagt werden musste, ist es für den Kläger unzumutbar, dass sowohl an der Buchung als auch an den Stornierungsbedingungen festgehalten wird. Bei Vertragsabschluss war nicht absehbar, dass es zu einer weltweiten Pandemie kommen würde. Das Auftreten der Pandemie mit weitgehenden Eingriffen in das wirtschaftliche und soziale Leben bedeutet eine schwerwiegende Änderung der Vertragsabwicklung. Daher ist eine Teilung des Risikos je zur Hälfte angemessen.