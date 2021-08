Grundsätzlich muss ein Mieter über die Nebenkostenabrechnung nur die Kosten tragen, die er tatsächlich verbraucht hat. Wie aber ist es zu bewerten, wenn dem Mieter ein übermäßiger Verbrauch über einen langen Zeitraum nicht auffällt – zum Beispiel, weil er selten in der Wohnung ist? Mario Marske bekommt eine übergroße Wasserrechnung. Wie sich herausstellt, ist der Wasserkasten in der Toilette seit Langem kaputt, es läuft also beständig viel Wasser ungenutzt in die Kanalisation. Das Geld will er nicht zahlen – der vermehrte Wasserverbrauch sei für ihn weder hör- noch sichtbar gewesen, sagt er. Somit habe er den Vermieter nicht früher informieren können.