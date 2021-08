Nach einem schweren Reitunfall ist Lina Lindner querschnittsgelähmt. Um ihren körperlichen Zustand zu verbessern, nimmt sie nicht nur an verschiedenen Therapien in Deutschland teil, sie absolviert auch ein Trainingsprogramm in Kalifornien. Beim "Project Walk" sollen querschnittsgelähmte Menschen durch intensives körperliches Training und Elektrostimulation das Gehen wieder lernen können. Zurück in Deutschland beantragt Lina Lindner bei ihrer Krankenkasse die Kostenübernahme für die Therapie in den USA – immerhin 107.000 Euro. Als die Kasse das ablehnt, klagt die Frau.