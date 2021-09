Auf die Grünanlage vor dem Kölner Zoo wird ein Riesenrad gebaut: das sogenannte Europa-Rad. Früher stand es auf dem Privatgelände vor dem Schokoladenmuseum in Köln. Doch dies ist jetzt nicht mehr möglich. Am Zoo stößt das Riesenrad aber auf heftige Proteste der Anwohner: Sie fürchten um ihre Parkplätze – außerdem habe man mit vielen Falschparkern zu kämpfen. Per Eilantrag wollen sie den Betrieb des Riesenrades aussetzen lassen. Das Verwaltungsgericht Köln lehnt das ab.

Es ist ein Streitfall zwischen Geschwistern. Bert Bertram* muss nach einem Herzinfarkt zu Hause gepflegt werden. Seine Schwester Berit erklärt sich dazu bereit – für den Fall, dass sein Hausgrundstück per Notar auf die Schwester übertragen wird. Herr Bertram erhält selbstverständlich ein lebenslanges Wohnrecht. Die Schwester hingegen verpflichtet sich per Vertrag, den Bruder lebenslang zu betreuen und zu pflegen. Sie zieht in das große Haus mit Ehemann, Tochter und Schwiegersohn ein. Doch an den Vertrag hält sie sich nicht. Denn zwischen den Geschwistern gibt es ständig Streit. Sie lehnt es ab, den Bruder weiter zu pflegen. Der möchte deshalb den Vertrag rückgängig machen und das Hausgrundstück wieder auf ihn übertragen. Das zuständige Oberlandesgericht lehnte ab: Er habe nicht nachgewiesen, dass die Pflegeleistungen nicht erbracht wurden.



Am Bundesgerichtshof entschied man so: "Es kommt hier nicht darauf an, ob und welche Pflegeleistungen erbracht wurden. Vielmehr hat der Bruder auf das verlorene Vertrauensverhältnis hingewiesen. Damit ist die Geschäftsgrundlage für den Hausübertragungsvertrag verloren gegangen. Bei einem solch heillos zerrütteten Verhältnis kann der Vertrag wieder rückgängig gemacht werden."