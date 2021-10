Zunächst ein Urteil rund um den russischen Impfstoff Sputnik V: Lothar Lorenz* hat sich zweimal genau damit impfen lassen. Im Mai hat er den Sputnik-Wirkstoff in Moskau bekommen, im Juli dann in San Marino. Beide Impfungen kann er glaubhaft nachweisen. Nun beantragt er in seinem Landkreis ein Impfzertifikat. Doch die Behörde lehnt ab.