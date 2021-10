In Berufung am Oberlandesgericht Hamm geht der Fall anders aus: "Ein Tätowiergerät kann zwar ein gefährliches Werkzeug sein, es kommt aber auf die tatsächliche Verwendung an. Schließlich ist eine Tätowierung heute gesellschaftlich akzeptiert und ist nicht per se als eine Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes anzusehen. Auch das Tätowieren selbst begründet nicht schon ein erhebliches Leid, wenn entsprechend hygienisch gearbeitet wird. Die Mutter war zwar nicht ausgebildete Tätowiererin, war aber geübt und arbeitete sauber."