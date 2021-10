Polizisten haben Recht am eigenen Bild

Petra Petri arbeitet als Pflegerin in einer kommunalen Klinik – und zwar 30 Stunden in der Woche, also in Teilzeit. Als sie Überstunden machen muss, werden die vom Arbeitgeber mit dem regulären Stundensatz und ohne Überstundenzuschläge vergütet. Den gebe es erst bei einer Tätigkeit von mehr als 40 Stunden in der Woche, heißt es zur Begründung. Petra Petri meint aber, dass ihr die Zuschläge zustehen. Stimmt das? Am Bundesarbeitsgericht in Erfurt erging folgendes Urteil: