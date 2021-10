Autoschlüssel aus Werkstattbriefkasten gestohlen: Teilkasko muss zahlen

Zunächst geht es um ein geklautes Fahrzeug: Stephan Stein* muss sein Auto in die Werkstatt bringen. Aus beruflichen Gründen stellt er das Fahrzeug schon am Sonntag am Autohaus ab. Den Schlüssel wirft er anschließend in den Briefkasten der Werkstatt. Dieser ist in der Fassade integriert und befindet sich sozusagen innerhalb des Gebäudes. Außerdem war der Briefkasten mit einem gezackten Metallteil und gegenläufigen Schrägen gesichert. Trotzdem verschwindet das Auto über Nacht. Als Stephan Stein den Diebstahl bei seiner Versicherung meldet, will die nicht zahlen. Den Schlüssel in den Briefkasten einzuwerfen, sei grob fahrlässig gewesen.