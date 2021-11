Arbeitslosengeld wird gezahlt, wenn man in den letzten zweieinhalb Jahren vor der Arbeitslosigkeit mindestens 360 Tage versicherungspflichtig beschäftigt war. Sandra Sandmann hat nun mit Unterbrechungen in einer Spielhalle gearbeitet, insgesamt 340 Tage. Es fehlen also noch 20 Tage. Wegen eines Streits kommt es zu einem mündlichen Rauswurf und einem arbeitsgerichtlichen Vergleich, woraufhin das Arbeitsverhältnis endet. Lohn gibt es für den letzten Arbeitsmonat nicht mehr. Die Arbeitsagentur lehnte deshalb die Zahlung von Arbeitslosengeld ab. Es habe im letzten Arbeitsmonat kein Beschäftigungsverhältnis mehr bestanden.