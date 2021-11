In vielen deutschen Städten ist der Wohnraum knapp. Steigende Mieten können sich aber nicht mehr alle leisten. Das ist auch in Berlin so. Als hier ein Grundstück mit Mehrfamilienhaus an eine Immobiliengesellschaft verkauft wird, schaltet sich die Stadt ein. Auf dem Amt sorgt man sich, dass die neuen Eigentümer die Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen umwidmen und gegen eine Erhaltungspflicht verstoßen. Damit würden die bisherigen Mieterinnen und Mieter verdrängt werden. Um dieser sogenannten Gentrifizierung entgegenzuwirken, nutzt die Stadt nun ihr Vorkaufsrecht und kauft das Grundstück für eine landeseigene Wohnbaugesellschaft. Die private Immobiliengesellschaft zweifelt an den Gründen, mit denen die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausgeübt hat und klagt.