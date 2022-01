Eigentümer dürfen Kosten für Baumfällung auf Mieter umlegen

Seit mehr als 40 Jahren lebt Bernd Buschmann* schon in einer Genossenschaftswohnung am Stadtrand. Im Garten der Wohnanlage steht eine alte Birke. Weil der Baum morsch ist, lässt sein Vermieter ihn fällen. Dafür fallen Kosten von insgesamt 2.500 Euro an. Als Herr Buschmann seine Betriebskostenabrechnung in den Händen hält, sieht er, dass die Wohnungsgenossenschaft die Kosten einfach auf die Bewohner umgelegt hat. Er selbst soll 415 Euro für die gefällte Birke zahlen. Herr Buschmann überweist das Geld unter Vorbehalt und zieht vor Gericht.