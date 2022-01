Regelmäßig kontrolliert Martina Mansfeld* mit ihren Kollegen vom Landesamt für Soziales die Corona-Testzentren in der Umgebung. Bei den Inspektionen schaut sie, ob die Hygienevorschriften eingehalten und die Tests korrekt durchgeführt werden. In einer Teststelle fällt ihr auf: Die Räume sind schmutzig und unordentlich. Die Flächen wurden seit längerem nicht desinfiziert. Außerdem liegen die Ergebnisse der Corona-Schnelltests häufig nach ungewöhnlich kurzer Zeit vor. Das Landesamt lässt die Einrichtung vorerst schließen. Die Chefin des Testzentrums wendet sich daraufhin ans Gericht und beantragt vorläufigen Rechtsschutz.

Das Neustädter Verwaltungsgericht lehnt das allerdings ab: "Die Antragstellerin hat in ihrem Testzentrum in grober Weise gegen die Betreiberverordnung verstoßen. Dem Gericht hat sich auch der Eindruck aufgedrängt, dass die Antragstellerin die Ergebnisse der Corona-Tests, zumindest in Einzelfällen, nicht valide ermittelt und Testzertifikate quasi 'blanko' ausgestellt hat. Eine drohende Gefahr für die öffentliche Sicherheit liegt hier auf der Hand."