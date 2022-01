Seit 2004 kann eine Firma für einen Arbeitnehmer ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) einleiten. Das ist dann vorgeschrieben, wenn der Arbeitnehmer innerhalb von zwölf Monaten mehr als sechs Wochen krank ist. Dieses BEM soll Arbeitnehmer mit hohen Fehlzeiten vor einer Kündigung schützen. Überlegt wird, welche Möglichkeiten es gibt, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, beispielsweise durch technische Hilfen, veränderte Betriebsabläufe, einen anderen Arbeitsplatz oder eine Verringerung der Arbeitszeit. Der Betriebs- oder Personalrat hat zu überwachen, ob der Arbeitgeber dieser Pflicht nachkommt. Max Marbach war lange Zeit in einem Bauhof eingesetzt und dort in einem Jahr an 122 Arbeitstagen arbeitsunfähig krankgeschrieben. Von der Gemeinde verlangt er daher die Einleitung eines BEM. Der Arbeitgeber lehnte dies ab. Es habe bereits zahlreiche Gespräche gegeben, heißt es.