Pawel Pawlowski* lebt in Deutschland hat aber einen in Tschechien ausgestellten Führerschein. Den darf er hier im EU-Ausland ganz normal zum Autofahren nutzen. Nun allerdings gerät er in einen Verkehrsunfall und die Polizei stellt bei ihm im Blut Kokain fest und THC – also den Wirkstoff in der Hanfpflanze. Als die Fahrerlaubnisbehörde davon erfährt, erkennt sie Herrn Pawlowski das Recht ab, in Deutschland Auto zu fahren. Das sei gar nicht möglich, sagt dieser, denn nur die tschechische Behörde dürfe den Führerschein einziehen. Außerdem habe es bei ihm keinerlei Ausfallerscheinungen gegeben.