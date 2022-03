Dagmar Dagelsbach hat in ihrem Autohaus einen Sportwagen für knapp 55.000 Euro gekauft. Der war zuvor jedoch in einer anderen Niederlassung öffentlich ausgestellt worden. Potenzielle Käufer hatten dort auch probe sitzen können. Deshalb will die Käuferin einen Teil des Geldes zurück. Sie sei nicht darüber informiert worden, dass es sich um ein Ausstellungsstück gehandelt habe. Nachweislich gäbe es am Auto kleine Kratzer, Dellen und Abschürfungen, beispielsweise an den Einstiegsleisten. Der Hersteller jedoch argumentiert, es sei sehr wohl ein Neufahrzeug, weil es noch nicht zugelassen war und nicht für Probefahrten genutzt wurde. Was ist denn nun richtig?