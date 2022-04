Von einem Unfall in einer Diskothek handelt der letzte Fall. Sandy Sandmann geht am Wochenende gern tanzen. Im Halbdunkel fällt ihr allerdings eines Abends nicht auf, dass der Boden nass ist – durch verschüttete Getränke. Frau Sandmann stürzt und zieht sich mehrere Knochenbrüche am Sprunggelenk und am Schienbeinkopf zu. Mehr als zwei Wochen liegt sie danach im Krankenhaus und muss mehrfach operiert werden. Ihre gesetzliche Krankenkasse verklagt die Diskothek daraufhin auf Schadenersatz. In einem ersten Verfahren wird die Klage abgewiesen.