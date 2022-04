Nein, sagte man am Oberlandesgericht München: "Durch das Unterschreiben der beglaubigten Testaments-Abschrift kann der ursprünglich formwirksam errichtete letzte Wille nicht wiederhergestellt werden. Denn es wurde hier weder ein neues wirksames Testament errichtet, noch wurde das alte handschriftliche Testament von 2018 widerrufen. In beiden Fällen hätte es eines formwirksamen Testierens bedurft. Das aber erfordert entweder eine vollständig handgeschriebene und unterschriebene oder eine vor dem Notar abgegebene Erklärung."

Wanda Wandrich* gehört zur älteren Generation und ist mitunter unsicher zu Fuß. In einer Bankfiliale hebt sie zunächst Geld am Automaten ab und dann will sie noch zum Serviceschalter. Dabei muss sie eine Schmutzfangmatte überqueren. An der aber bleibt sie mit dem Fuß hängen und stolpert. Sie stürzt auf ihren Arm, verletzt sich und muss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nun klagt sie auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Vor Gericht behauptet sie, die Schmutzfangmatte sei verrutscht gewesen und habe Wellen geschlagen. Nur deshalb sei sie hängen geblieben.