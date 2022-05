Wassili Wassinsky* war zwischen 2018 und 2020 als freier Mitarbeiter und anschließend fest angestellter Reporter für RT Deutsch tätig – das ist ein russischer Sender, der bis Anfang des Jahres in deutscher Sprache empfangbar war. Wegen einer fehlenden Sendelizenz musste die Ausstrahlung eingestellt werden. Es erscheint aber ein Buch von Herrn Wassinsky. Darin setzt er sich kritisch mit den Arbeitsweisen, der politischen Ausrichtung und den journalistischen Aktivitäten des Senders auseinander. Es geht beispielsweise um einen Spezialauftrag, den der Mann anlässlich der medizinischen Behandlung des Regimekritikers Alexej Nawalny in der Berliner Charité erhalten hat. RT Deutsch will dieses Buch in der Erst- und Zweitauflage verbieten lassen. Es handele sich um einen Verstoß gegen das Unternehmenspersönlichkeitsrecht.

Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main entschied man so: "Die Belange von RT Deutsch müssen hier hinter das Informationsinteresse der Allgemeinheit zurücktreten. Die deutsche Öffentlichkeit hat ein erhebliches Interesse daran zu erfahren, dass RT möglicherweise an verdeckten Ermittlungen in Bezug auf russische Regimekritiker involviert war. Der ehemalige Mitarbeiter verletzt auch mit seinen Aussagen zu fehlender Sachkompetenz der Mitarbeiter oder politischer Nähe zu rechts- oder linksextremistischen Gruppen nicht das Unternehmenspersönlichkeitsrecht." Das Enthüllungsbuch über RT Deutsch kann also erscheinen.