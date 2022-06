Trauerredner dürfen schwarze Kleidung nicht von Steuer absetzen

Was darf man eigentlich alles in seinem Garten aufstellen? Darum geht es im letzten Fall. Verena Verenkotte lebt mit einer weiteren Eigentümerin in einem Zwei-Parteien-Haus. Der Hausfrieden gerät allerdings ins Wanken, als ihre gläubige Mitbewohnerin ein riesiges Holzkreuz im Garten aufstellen lässt. Das Bauwerk ist genau 7,36 Meter hoch und damit angelehnt an den 736 Meter hohen Berg Golgatha, auf dem Jesus gekreuzigt worden sein soll. Frau Verenkotte stört sich mächtig an dem Anblick und das nicht nur am Tag. Nachts strahlt das Kreuz durch eine Lichterkette und bringt die Miteigentümerin regelmäßig um den Schlaf. Vor Gericht fordert sie deshalb, dass ihre Hausnachbarin das Kreuz wieder entfernt.