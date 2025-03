Amtsgericht München (AZ: 338 C 15281/24)

Sigmar Siegbach ist 78 und schwerbehindert. Er steigt in einen voll besetzten Bus, kann dort keinen freien Platz finden und hält sich deshalb mit einer Hand an einer Haltestange fest. Vor dem Bus wechselt nun ein Auto urplötzlich die Spur. Der Busfahrer muss eine Vollbremsung machen, bei der der Fahrgast stürzt. Prellungen und eine Daumenverletzung sind die Folge. Er fordert 2.000 Euro Schmerzensgeld vom Pkw-Fahrer. Die Begründung: Der Autofahrer habe den Bus zur Bremsung gezwungen.

Am Amtsgericht München war man dagegen anderer Meinung: "Fahrgäste in Bussen sind verpflichtet, sich während der Fahrt einen sicheren Halt zu verschaffen. Die Videoaufzeichnungen der Bus-Innenkamera haben aber gezeigt, dass sich der Kläger nur locker mit einer Hand festgehalten hat. Die Betriebsgefahr des Fahrzeugs tritt hier gegenüber der Eigenverantwortung des Klägers vollständig zurück. Andere Fahrgäste wurden durch die Bremsung nicht verletzt, was dafür spricht, dass sich diese im Bus ordnungsgemäß verhalten haben."