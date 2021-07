Bundesgerichtshof Karlsruhe (Az. VI ZR 52/18)

Jeder kann im Internet zum Publizisten werden – beispielsweise mit einem eigenen Blog. Dort schreibt meist eine Person kurze, häufig wertende Artikel zu einem bestimmten Thema. Genau das macht auch Ramon Ramm*. Sein Blog dreht sich um den Handel mit Aktien. Der Mann investierte selbst vor wenigen Jahren in ein Unternehmen, über das er auch regelmäßig Blogbeiträge schreibt. Innerhalb kurzer Zeit ist der Wert der Aktien drastisch gesunken. Ramon Ramm hat also persönliche Verluste gemacht. Immer häufiger schreibt er Artikel über den Geschäftsführer des betreffenden Unternehmens und bezeichnet ihn als "Börsenversager". Außerdem bietet er dem Unternehmer an, die negativen Berichte gegen Zahlung einzustellen. Der Beleidigte geht nicht auf das Angebot ein, sondern klagt wegen Ehrverletzung.

Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe erging folgendes Urteil: "Wenn ein Blogger vorwiegend über einen bestimmten Menschen ehrverletzend berichtet und den Blog dann für Erpressungsversuche benutzt, beeinträchtigt dies das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen. Das Schutzinteresse des in seiner Ehre betroffenen Klägers überwiegt hier dem berechtigten Interesse an Berichterstattung. Das kann auch dann gelten, wenn es keinen Erpressungsversuch des Bloggers gab." Die Vorinstanz muss den Fall nun neu verhandeln.

Bundessozialgericht Kassel (Az. B 14 AS 18/20 R)

Im zweiten Fall geht es um eine überschuldete Hartz-IV-Empfängerin. 60.000 Euro schuldet Dana Dahnke* verschiedenen Gläubigern. Um diese Sorgen loszuwerden, will sie eine Schuldnerberatung aufsuchen. Allerdings weigert sich das Jobcenter dafür aufzukommen. Zur Begründung heißt es, dass die Frau Eingliederungsmaßnahmen schon mehrfach aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt hätte, ohne ein Attest vorzulegen. Weil sich Dana Dahnke* allen Vermittlungsbemühungen verweigert, bringe auch eine Schuldnerberatung nichts, so das Jobcenter. Hält diese Begründung der Rechtslage stand?