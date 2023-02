Bernd Bleifuß* ist leidenschaftlicher Autofahrer – gern auch schnell. So wie bei einer Fahrt durch Heidelberg. Dabei wird Bernd Bleifuß von der Polizei angehalten und kontrolliert. Den Beamten fällt dabei auf, dass der Fahrer das, in der Mittelkonsole abgelegte, Smartphone seiner Beifahrerin bewusst zur Seite schiebt. Der Blick in das Handy offenbart die Nutzung einer Blitzer-App. Mit dieser kann man sich vor Radar- und Lasergeräten warnen lassen, die die Geschwindigkeit messen.