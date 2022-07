Renata Renner* lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern. Beide Eltern sind krank und damit erwerbsunfähig. Damit sie dennoch über die Runden kommen, erhält die Familie vom Staat Kindergeld , Elterngeld , Wohngeld und eine Erwerbsminderungsrente. Frau Renner beantragt zusätzlich den sogenannten Kinderzuschlag, der im Antragsjahr 2017 bei 170 Euro je Kind liegt. Die Behörde lehnt diesen Antrag jedoch ab – mit Verweis darauf, dass der Kinderzuschlag nur dann ausgezahlt werde, wenn mindestens ein Familienmitglied in der Lage sei, zu arbeiten.

Das Bundessozialgericht bestätigt diese Entscheidung: Der Kinderzuschlag ist dafür da, erwerbsfähige Eltern zu unterstützen, um nicht in den Hartz-IV-Bezug zu rutschen. Eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung zwischen erwerbsunfähigen Eltern und solchen, die zwar Arbeiten könnten, aber keine Arbeit haben, liegt in diesem Fall nicht vor.

Peter Pfeiffer* ist von Beruf Zugbegleiter. Auch für seinen Arbeitsweg nutzt er gern öffentliche Verkehrsmittel – in der Regel die Straßenbahn. Eines Tages macht er auf dem Heimweg einen Zwischenhalt, um bei seiner Hausärztin ein Rezept abzuholen. Auf dem Rückweg von der Praxis läuft er wieder die nächstgelegene Straßenbahnhaltestelle an. Beim Überqueren der Straße wird er allerdings von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Die Unfallversicherung Bund und Bahn erkennt das aber nicht als versicherten Wegeunfall an. Sie begründet das damit, dass Herr Pfeiffer seinen Heimweg aus privaten Gründen unterbrochen habe.