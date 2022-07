Verkehrsbetriebe dürfen Falschparker umsetzen

Wolfgang Wollseif arbeitet in einer großen deutschen Uniklinik in der IT-Abteilung. Jedes Jahr veranstaltet das Haus ein Sommerfest, zu dem alle Beschäftigten eingeladen sind. Es gibt allerdings eine Einschränkung : Wegen der Corona-Pandemie sind nur vollständig geimpfte und genesene Mitarbeiter zugelassen. Jeder Gast braucht zudem einen negativen, tagesaktuellen Corona-Schnelltest. Herr Wollseif ist ungeimpft und beschwert sich bei der Klinikleitung über die Regelungen. Die bleibt aber bei ihren Einschränkungen. Juristisch will der IT-Mitarbeiter die Teilnahme am Fest dann doch noch erzwingen.

Erfolglos, denn das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg kommt zu folgender Einschätzung: "Für Beschäftigte in Kliniken gibt es wegen der Corona-Pandemie einen besonderen Anlass für Schutzmaßnahmen. Dem Beschäftigten entstehen keine Nachteile, weil er nicht an der Feier teilnehmen darf. Dies gilt erst recht in Abwägung mit möglichen Nachteilen des Klinikbetriebes im Hinblick auf Infektionsrisiken." Ohne Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen darf Herr Wollseif also nicht am Sommerfest teilnehmen.