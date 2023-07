Emil Exkursion ist Rollstuhlfahrer und reist im Mai 2019 mit seiner Frau nach Sankt Petersburg. Dafür bucht er Flüge von Frankfurt am Main über Budapest. Beim Zwischenziel in Ungarn wird es mit dem Anschlussflug zum Zielort knapp und trotzdem darf das Ehepaar Exkursion erst nach allen anderen Passagieren aussteigen. In der Folge verpassen die beiden den Flug nach Sankt Petersburg und müssen neue Tickets für 227 Euro pro Person kaufen. Außerdem kommen sie knapp zehn Stunden später als geplant am Zielort an. Daraufhin klagen der Rollstuhlfahrer und seine Frau auf Entschädigung.