Zeitung muss zusammen mit falscher Meldung auch Gegendarstellung löschen

Immer wieder gibt es in Tages- oder Wochenzeitungen Gegendarstellungen. Die werden fällig, wenn in einem Artikel wahrheitswidrige Behauptungen auftauchen. Dann kann die Zeitung zu einer Gegendarstellung verpflichtet werden. In diesem Fall nun hatte die Zeitung berichtet, Herr M. sei der Zuhälterei verdächtig und habe beide Taten gestanden. Die Behauptungen waren falsch und deshalb die Gegendarstellung. Was passiert aber, wenn die Zeitung den Ausgangsartikel aus ihrem Onlinearchiv löscht? Bleibt die Gegendarstellung erhalten?