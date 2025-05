Urteile der Woche Kein Anspruch auf Müllabholung direkt vor der Haustür

Am Amtsgericht München hatte man für diese Argumentation kein Verständnis: In einer Parkgarage darf nur so schnell gefahren werden, dass der Autofahrer jederzeit anhalten kann. Das gilt auch beim Ein- und Ausparken. Im Zweifelsfall muss der Autofahrer aussteigen und sich vergewissern, wie breit sein Parkplatz ist. Die Fahrerin trifft hier in jedem Fall eine Mitschuld, denn sie hat die Tiefgarage bereits seit längerer Zeit genutzt. Der bauliche Zustand hätte ihr also bekannt sein müssen. Die Autofahrerin muss selbst für den Schaden aufkommen.