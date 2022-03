Jobcenter müssen nicht für Privatschule zahlen

Zora Zimmermann ist Mieterin einer unsanierten Zweiraumwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Berlin. Der Wohnungsmarkt in der Hauptstadt ist hart umkämpft und so erfährt Frau Zimmermann, dass auch ihre Wohnung an einen neuen Eigentümer gehen soll. Laut Vertrag soll die Einheit 163.000 Euro kosten. Der Preis gilt allerdings für unvermietete Räume. Bleibt die Wohnung vermietet, vermindert sich der Kaufpreis um zehn Prozent auf 147.000 Euro.