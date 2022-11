In zwei Neuinszenierungen von Wagners "Rheingold" und "Walküre" möchte die Berliner Staatsoper lebende Kaninchen als Teil des Bühnenbilds verwenden. Zwanzig Tiere sollen in der Aufführung ein Forschungslabor in der Götterburg Walhall symbolisieren. Ein Tierschutzverein geht allerdings rechtlich dagegen vor und fordert, die Aufführung mit Kaninchen zu verbieten. Vor Gericht wird eine Amtstierärztin eingebunden. Für sie ist die Verwendung der Tiere akzeptabel, da sie nur circa 15 Minuten im Einsatz seien und keiner der Mitwirkenden an die Käfige stößt oder sich dagegen lehnt. Zudem sei die Lautstärke der Musik auf der Bühne leiser als im Zuschauerraum.