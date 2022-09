Siegfried S.* war lange Zeit Stabsfeldwebel bei der Bundeswehr. In seiner aktiven Zeit wurden auf seinem Computer Dateien mit Darstellungen von Kindesmissbrauch gefunden. Gesichert ist auch, dass er einen Teil dieser Bilder an andere weitergab. In einem Strafverfahren verhängt das zuständige Landgericht gegen ihn eine Geldstrafe. Es nimmt zu seinen Gunsten an, dass er wegen unbehandelter posttraumatischer Belastungsstörungen vermindert steuerungsfähig war. Denn Herr S. war zweimal im Auslandseinsatz. Danach wurde bei ihm ein schweres Trauma diagnostiziert.