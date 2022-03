Vermieter kann keine Miete vom Jobcenter einklagen

Hauke Hausmann ist Besitzer mehrerer Wohnungen. Die vermietet er an Empfänger von Grundsicherung. Um sicherzugehen, dass die Mieten immer pünktlich auf seinem Konto landen, vereinbart Herr Hausmann mit seinen Mieterinnen und Mietern, dass das Jobcenter direkt an ihn überweisen darf. Als eine seiner Mieterinnen zwei Jahre lang keine Nebenkosten zahlt, wendet sich der Vermieter an das zuständige Jobcenter und fordert die Zahlung der Ausstände. Das Jobcenter lehnt das aber ab. Herr Hausmann will das Geld deshalb einklagen.