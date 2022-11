Ken Kenusske muss sich einen Hodenkrebs-Tumor entfernen lassen. Seine Ärzte weisen ihn darauf hin, dass er durch Operation und Chemotherapie zeugungsunfähig werden könnte. Da er noch Vater werden wolle, empfehlen ihm die Ärzte eine Kryokonservierung seiner Samenzellen. Diese werden dabei eingefroren und können bei Bedarf zur Befruchtung einer Eizelle verwendet werden. Die Kosten fürs Einfrieren müsse er zunächst selbst übernehmen. Es sei aber bereits zwei Jahre zuvor die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen worden, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Es gäbe also gute Chancen, dass er die 900 Euro zurückerhalte.

Das allerdings geschah aus zwei Gründen nicht: "Die Krankenversicherung war hier nicht in der Pflicht. Zwar gab es zum Zeitpunkt des Einfrierens bereits den entsprechenden Erlass des Gesetzgebers. Allerdings fehlten noch die erforderlichen Richtlinien zur Umsetzung. Außerdem hat der Kläger den Antrag erst im Nachhinein gestellt. Auf seine seelische Ausnahmesituation konnte er sich in einem solchen Fall nicht berufen." Die Privatrechnung von 900 Euro wird deshalb also nicht erstattet.