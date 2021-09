Am Verwaltungsgericht Düsseldorf sah man das etwas anders: "Der Totenkopf und das Skelett sind noch keine greifbaren Anhaltspunkte für eine Gewaltverherrlichung. Denn neben dieser Tätowierung gibt es am Körper weitere Motive mit Engel, Friedenstaube und Auge. Der Bewerber für den Polizeidienst hat glaubhaft gemacht, dass die Tattoos im Gesamtbild Werte darstellen, die für seinen Lebensweg wichtig sind. So stehe der Engel für Schutz, Geborgenheit, und Mut, die Friedenstaube für Liebe, Hoffnung und Versöhnung sowie das Auge für Erkenntnis, Wissen und Wahrheit. Das Skelett mit der Sanduhr symbolisiere die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und sei Mahnung, die Lebenszeit sinnvoll zu nutzen."