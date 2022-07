Bert Berske* war als Bundeswehrsoldat zweimal für mehrere Monate in Afghanistan stationiert. Dort kamen drei seiner Kameraden durch eine Landmine und ein Selbstmordattentat ums Leben – die Berichte darüber erschütterten ihn schwer. Einen Raketenangriff erlebte der Soldat selbst in einem Bunker. Körperlich blieb er unversehrt. Nach der Rückkehr erkrankt er nun in Deutschland schwer, wird alkoholabhängig und muss die Bundeswehr verlassen. Bei ihm wird eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert und auch anerkannt – er erhält entsprechende Ausgleichszahlungen.