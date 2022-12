Steht ihr das Geld zu? Nein, sagt abschließend der Bundesgerichtshof: "Zwar wurde hier die Ausfahrt rechtswidrig blockiert und so das Eigentum der Frau am Auto schuldhaft verletzt. Für einen Anspruch auf Schadenersatz muss allerdings der Ausfall der Nutzung auch fühlbar geworden sein. Das ist nicht der Fall, wenn ein angemessener Zweitwagen vorhandenen ist. Dass der Kombi nicht dasselbe Fahrgefühl bei einem geplanten Urlaub vermitteln kann wie ein Cabrio, ist für einen Schadenersatz nicht ausreichend." Es gibt also keinen Ausgleich für entgangene Urlaubsfreuden.

Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (Az.: 17 U 125/21)

Die Beziehung von Marko und Marion endet nach anderthalb Jahren in einem großen Streit. In der Anfangszeit hatte Marko seine Freundin noch mit wertvollen Geschenken überhäuft: Neben einem Paar Diamantohrringen war das auch eine frei verfügbare American Express Platinum Zweitkarte. Im Zuge der turbulenten Trennung erstattet Marion dann aber Anzeige gegen ihren Ex-Partner wegen Sachbeschädigung in der eigenen Wohnung. Vom Gericht wird ein Kontaktverbot ausgesprochen. Marko fordert seinerseits nun die Ohrringe und das abgehobene Geld zurück. Er hält die Anschuldigung seiner Freundin für frei erfunden.

Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main war man nicht auf seiner Seite: "Um eine Schenkung zu widerrufen, muss grober Undank nachgewiesen werden. Der Beschenkte muss sich also einer Verfehlung von gewisser Schwere schuldig gemacht haben. Diese muss eine Gesinnung zeigen, die in erheblichen Maße die angemessene Dankbarkeit vermissen lässt. Eine solche undankbare Einstellung konnte das Gericht hier jedoch nicht erkennen." Marion darf ihre Geschenke behalten.