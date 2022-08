Wie meist in solchen Fällen haften dafür beide Verkehrsteilnehmer, wenn auch nicht zu gleichen Teilen, wie das Landgericht Saarbrücken entschied: "Wer aus einem Fahrzeug aussteigt, darf andere nicht gefährden. Im Zweifel ist man nach den Regeln des Anscheinsbeweises Schuld bei einer Kollision. Ist der Unfallgegner aber in der Spielstraße deutlich schneller unterwegs als erlaubt, haftet er zu einem Viertel. Der Aussteigende hingegen haftet zu drei Viertel, da er grundsätzlich auf den von hinten kommenden Verkehr hätte achten müssen."

Winfried Windecke* ist seit zwei Jahren im Gefängnis. Dort musste er ohne konkreten Verdacht binnen weniger Wochen gleich vier Mal eine beaufsichtigte Urinprobe abgeben. Dabei kann ihm der männliche Bedienstete jedes Mal frei von vorne zuschauen. Die JVA will so Tricksereien vermeiden – zum Beispiel, dass jemand heimlich fremden Urin in den Becher füllt. Das zuständige Landgericht und Oberlandesgericht erklärten die Kontrollen für rechtmäßig. Doch es hätte eine Alternative gegeben: Man hätte den Drogentest auch per Blutentnahme über den Finger machen können. Das hatte Herr Windecke auch ausdrücklich gewünscht.