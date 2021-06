Im nächsten Fall geht es um die Zahlung von Blindengeld. Ursula Ursprung ist sehbehindert. Sie bezieht eine Altersrente und zudem Leistungen nach dem sächsischen Landesblindengesetz. Nach einem Umzug nach Österreich stellen die Behörden die Zahlung des Blindengelds ein. Voraussetzung sei ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Sachsen, heißt es zur Begründung. Deshalb beantragt Ursula Ursprung das Blindengeld in Österreich. Doch als man ihr die Zahlung dort ebenfalls verweigert, klagt die Frau gegen den Freistaat Sachsen. Die Richter am Bundessozialgericht in Kassel urteilten folgendermaßen: