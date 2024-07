Walter Wagenbrett fährt mit seinem SUV bei Minustemperaturen in eine automatische Waschanlage. Dabei vergisst er, dass die Scheibenwischer noch in der sogenannten Winterposition stehen – also weit abgeklappt von der Scheibe. Zuvor hatte befürchtet, dass diese wegen der aufkommenden Nässe an der Scheibe anfrieren könnten. Nun aber knicken die Wischer in der Waschanlage ab und beschädigen dabei auch die Motorhaube. Vom Betreiber der Waschanlage fordert Herr Wagenbrett Schadenersatz.