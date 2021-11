Erschafft ein DJ neue Musik? Darum geht es in einem Streit mit dem Finanzamt. Der Party-DJ Michael Mischke wird regelmäßig für Hochzeiten, Firmenfeiern oder Auftritte in Diskotheken gebucht. Seine Auftraggeber können sich zwar einen bestimmten Stil der gespielten Musik wünschen, allerdings besteht der DJ stets darauf, bei der Darbietung nicht an Weisungen gebunden zu sein. Michael Mischke versteht sich selbst als Künstler. Das Finanzamt sieht das anders. Dort meint man, dass der Mann ein Gewerbe ausübt. Der DJ benutze eine Software für die Übergänge zwischen den Liedern. Das sei eine eher technische Arbeit so das Finanzamt. Michael Mischke soll deshalb – anders als ein Künstler – Gewerbesteuer zahlen. Das Finanzgericht Düsseldorf sieht den Fall anders: