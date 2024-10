Die Theaterkompanie Bühnenbrett hat ihr Domizil in einer Gegend, in der es in unmittelbarer Nähe bislang keine Wohnhäuser gibt. Das ist auch gut so, denn immer wieder werden dort Produktionen gezeigt, in denen Musik oder lautstarke Szenen die Umgebung beschallen. Nun aber soll tatsächlich ein Mehrfamilienhaus direkt neben das Theater kommen: Die Räume einer anliegenden Druckerei sollen zu Wohnungen umgebaut werden. Der Theater-Betreiber wehrt sich gegen die dafür notwendige Genehmigung.