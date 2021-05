Polizisten steht für Ruhezeiten bei Großeinsätzen Freizeitausgleich zu

Da geht es zunächst um acht Polizeibeamte – sie sind eingesetzt beim G7-Gipfel im bayrische Elmau. Die Bundespolizei hat im Einsatzbefehl Mehrarbeit angeordnet. Der Dienstplan ist dreigeteilt in Volldienst, Bereitschaftsdienst und Ruhezeit. Auch für die Ruhezeit gelten strenge Vorgaben. Die Polizisten sollen jederzeit ihre Ausrüstung mit Waffen dabei haben, stets erreichbar sein und sie dürfen ihre Unterkunft nur mit ausdrücklicher Genehmigung verlassen. Kann man also von Ruhezeit sprechen, die ja bekanntlich nicht bezahlt wird? Nein, sagte man klar am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig: