Urteile der Woche Raummiete muss trotz ausgefallener Hochzeit gezahlt werden

Im zweiten Fall geht es um einen Fahrzeugschaden in der Waschanlage: Werner Wernicke fährt mit seinem Auto in die Waschstraße. Dort werden die Fahrzeuge mithilfe eines Förderbands gezogen. Aus diesem Grund darf in der Anlage nicht gebremst werden. Darauf weisen Schilder am Eingang hin. Nun passiert es aber, dass der Fahrer des Wagens vor Werner Wernicke am Ende der Waschstraße nicht sofort losfährt. Werner Wernicke fürchtet einen Zusammenstoß und bremst, woraufhin sein Auto aus dem Mitnehmer des Förderbands rutscht und beschädigt wird. Er will den Schaden aber nicht selbst bezahlen, schließlich sei der Vorausfahrende nicht losgefahren und er hätte deshalb bremsen müssen. Wer haftet nun?