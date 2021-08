Urteile der Woche Herunterziehen der Hose eines Kollegen rechtfertigt Kündigung

Zunächst ein Fall aus dem Arbeitsrecht. Henry Herzog* arbeitet in der Fertigung eines Autoherstellers. Bei seinen Kollegen ist er dafür bekannt, dass er gern mal Scherze treibt. Während einer Nachtschicht übertreibt er es allerdings. Henry Herzog nähert sich einem Leiharbeiter und zieht ihm vor aller Augen mit einem Ruck die Hose und Unterhose herunter. Die Genitalien des Kollegen sind mehrere Sekunden lang zu sehen, woraufhin die Umstehenden in Gelächter ausbrechen. Als der Arbeitgeber von dem Vorfall erfährt, kündigt er Henry Herzog fristlos. Der fühlt sich ungerecht behandelt und geht gegen die Kündigung vor.

Der Fall landet schließlich am Bundesarbeitsgericht in Erfurt: "Wird einem Kollegen gegen dessen Willen die Hose heruntergezogen um dessen Genitalien zur Schau zu stellen, ist das sexuelle Belästigung. Eine Kündigung ist dann grundsätzlich gerechtfertigt. Schließlich stellt ein solches Verhalten einen entwürdigenden Eingriff in die Intimsphäre dar und verletzt das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen."