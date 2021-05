In dem Fall geht es um Mietkosten, die das Jobcenter übernehmen muss. An den Mietvertrag von Bernhard Bergner ist zwingend ein Autostellplatz gebunden. Eine Teilkündigung dieses Platzes ist dem Hartz-IV-Empfänger vertraglich nicht möglich. Der Garagenzuschlag beträgt 25,56 Euro monatlich. Das Jobcenter hält diesen für überflüssig und zieht bei der Erstattung der Unterkunftskosten den Garagenzuschlag einfach ab. Dagegen klagt Bernhard Bergner vor dem Bundessozialgericht in Kassel und bekam Recht: